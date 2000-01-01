21.06 21:40 MIGnews.com

Король Абдулла: Нам всем нужен прочный мир

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Выступая с программной речью на Международной конференции по сплоченным обществам, король Иордании Абдулла призвал к религиозной сплоченности во всем мире.«Палестино-израильский конфликт вызвал глобальные разногласия и радикализм», – сказал король Абдулла, вновь призвав к решению проблемы на основе принципа двух государств.«Нам всем нужен прочный мир, отвечающий потребностям обеих сторон: жизнеспособного, независимого, суверенного палестинского государства на линии 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, но живущей бок о бок с Израилем в мире и безопасности».Он добавил, что Иерусалим, город, в котором Израиль, по его мнению, осуществляет незаконную аннексию, должен стать объединяющим фактором для всех трех авраамических религий.«Мы должны охранять Иерусалим, священный город для миллиардов людей во всем мире. Как Хашимитский Хранитель исламских и христианских святынь Иерусалима, я связан особой обязанностью. Но для всех нас Иерусалим должен быть объединяющим городом мира», – призвал король Абдулла.Отметим, что Иордания является одной из двух стран Лиги арабских государств, имеющих официальные связи с Израилем. Недавно королевство подверглось резкой критике за то, что планировало принять участие в конференции в Бахрейне под руководством США о будущем палестинского государства.Саммит «Сделка века» станет свидетелем обнародования экономического аспекта нового мирного плана США.ПНА призывает арабские страны бойкотировать это мероприятие, поскольку участие в нем ослабляет любую арабскую оппозицию мирному плану Трампа.«Палестинская администрация (ПА) настоятельно призывает Египет и Иорданию не участвовать в конференции в Бахрейне», – заявил на прошлой неделе представитель Палестинской администрации Ибрагим Мельхем.