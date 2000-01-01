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21.06 19:40   MIGnews.com

Комиссия СВПД соберется в Австрии на следующей неделе

Участники совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заседание которой пройдет 28 июня в Вене, обсудят сохранение сделки на фоне санкций США против Тегерана и недавних заявлений Ирана. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Встреча была созвана с целью обеспечения дальнейшей реализации СВПД во всех его аспектах и обсуждения путей решения проблем, возникающих в связи с выходом США [из сделки] и повторным введением Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, а также недавних заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств", - отмечается в заявлении.

В документе говорится, что председательствовать на заседании совместной комиссии от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини будет генеральный секретарь внешнеполитической службы Хельга Шмид: "В работе комиссии примут участие представители Е3+2 (Германия, Китай, Россия, Соединенное Королевство, Франция) и Ирана".

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.


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