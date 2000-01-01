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Хания вновь обвиняет Израиль| Фото: AFP21.06 17:35   MIGnews.com

Хания вновь обвиняет Израиль

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что Израиль игнорирует условия «косвенного соглашения» о прекращении огня для сектора Газа.

Исмаил Хания сообщил иностранным журналистам в Газе в четверг, что договоренности, достигнутые при посредничестве Египта, Катара и ООН, теперь «находятся в опасной зоне».

Он сказал, что Израиль «не уважает» условия, и 2 миллиона жителей блокированной Газы «не почувствовали» какого-либо улучшения своего положения.

Израиль со своей стороны не признает существования никаких официальных договоренностей.

Израиль и Египет установили блокаду сектора после того, как группа исламских боевиков насильственно захватила контроль над прибрежным палестинским анклавом в 2007 году.

С марта 2018 года ХАМАС проводит массовые акции протеста вдоль забора Израиль-Газа против Израиля.

Вместе с тем ХАМАС саботирует получение «спонсорских» денег Катара, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям сектора, провоцируя тем самым усиление террористической деятельности.


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