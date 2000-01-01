21.06 17:35 MIGnews.com

Хания вновь обвиняет Израиль

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Лидер ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что Израиль игнорирует условия «косвенного соглашения» о прекращении огня для сектора Газа.Исмаил Хания сообщил иностранным журналистам в Газе в четверг, что договоренности, достигнутые при посредничестве Египта, Катара и ООН, теперь «находятся в опасной зоне».Он сказал, что Израиль «не уважает» условия, и 2 миллиона жителей блокированной Газы «не почувствовали» какого-либо улучшения своего положения.Израиль со своей стороны не признает существования никаких официальных договоренностей.Израиль и Египет установили блокаду сектора после того, как группа исламских боевиков насильственно захватила контроль над прибрежным палестинским анклавом в 2007 году.С марта 2018 года ХАМАС проводит массовые акции протеста вдоль забора Израиль-Газа против Израиля.Вместе с тем ХАМАС саботирует получение «спонсорских» денег Катара, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям сектора, провоцируя тем самым усиление террористической деятельности.