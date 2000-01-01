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Иран готовит запасной вариант 21.06 15:35   MIGnews.com

Иран готовит запасной вариант

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани заявил, что Иран ведет переговоры с Россией и Китаем о возможном механизме урегулирования в случае провала переговоров с ЕС по поводу ядерной сделки, сообщает агентство Рейтер.

Шамхани прибыл в Россию во вторник для участия в 10-м Международном совещании высокопоставленных представителей служб безопасности в Уфе.

Помимо участия в российской конференции по безопасности, Шамхани и сопровождающая его иранская делегация провели встречу с представителями 6 соседних с Афганистаном стран, а также – двусторонние встречи с высокопоставленными представителями по безопасности стран-участниц.

Как известно, в ответ на выход США из иранского ядерного соглашения (СВПД), 8 мая, Иран сократил некоторые обязательства по этому соглашению, предоставив остальным сторонам, подписавшим данный документ, срок в два месяца для выполнения их обязательств. Как заявил Иран, в противном случае он возобновит обогащение урана на более высоких уровнях, разрешенных в соответствии с пределом 3,67%, установленным СВПД.

Кроме того, официальный представитель Иранской организации по атомной энергии Бехруз Камальванди объявил в понедельник, что Иран увеличит запасы низкообогащенного урана в четыре раза за 10 дней, и тем самым превысит 300-килограммовый предел, установленный СВПД.

Иран заявляет, что, в соответствии с соглашением, его решение сократить обязательства перед СВПД является его правом, и оно направлено на создание баланса между его правами и обязательствами.


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