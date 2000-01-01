21.06 13:35 MIGnews.com

НАТО следует опасаться ЗРК С-400

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Обозреватель The National Interest Адам Кэбот считает, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.Среди реальных и потенциальных покупателей оружия он называет Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар.По его мнению, во-первых, продажа комплексов означает для России доход, который позволит справиться с негативными явлениями в экономике страны и реализовать дорогостоящие программы по модернизации ВС.Во-вторых, С-400 поддерживают престиж и международный статус России как страны, которая может создавать оружие, представляющее угрозу для новых военных самолетов США и их союзников.В-третьих, продажа комплексов означает укрепление связей с такими странами, как Китай, так как военных нужно будет обучать тому, как их обслуживать.В-четвертых, по мнению автора, С-400 вписываются в стратегию гибридной войны, которую ведет Москва. Например, продажа комплексов Турции нацелена на разрушение единства НАТО и создание препятствий для укрепления блока.Таким образом еще ни разу не примененное оружие уже сыграло свою роль в устрашении потенциального противника и ослаблении его позиций.