21.06 11:35 MIGnews.com

Иран и Турция подпишут соглашение о политсотрудничестве

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Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу планируют подписать соглашение об активизации политического сотрудничества между двумя соседними странами, заявил официальный представитель МИД Саид Аббас Мусави.Чавушоглу должен прибыть в центральный иранский город Исфахан во главе высокопоставленной делегации в рамках продолжающихся политических консультаций между Тегераном и Анкарой, заявил Мусави в среду.В пятницу в Исфахане состоятся переговоры и консультации между двумя министрами иностранных дел, сказал пресс-секретарь, добавив, что Зариф и Чавушоглу также подпишут соглашение о политическом сотрудничестве.Наиболее важные вопросы двусторонних отношений, включая выполнение предыдущих соглашений между двумя странами в экономической сфере, а также последние события в регионе и мире, будут среди наиболее важных тем, которые запланированы к обсуждению на встрече между двумя главными дипломатами, заявил Мусави.В последние годы Иран и Турция активизировали усилия по расширению двусторонней торговли, установив ежегодный целевой показатель в размере 30 млрд долларов США и подписав несколько соглашений для расширения сотрудничества в различных областях.Турция является одним из основных торговых партнеров Ирана в регионе, который подвергся давлению со стороны Вашингтона с целью заставить его прекратить работать с Тегераном ввиду новой волны антииранских санкций, вводимых США.Турция подчеркнула, что требования США прекратить закупки нефти и газа у Ирана останутся без внимания со стороны Анкары.Отметим, что Иран и Турция стремятся позиционировать себя лидерами исламского мира и на этой почве между странами существуют достаточно прохладные отношения. Однако политика США заставила их уменьшить амбиции и пойти на соглашения по некоторым политическим и экономическим вопросам.