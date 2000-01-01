Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран и Турция подпишут соглашение о политсотрудничестве 21.06 11:35   MIGnews.com

Иран и Турция подпишут соглашение о политсотрудничестве

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу планируют подписать соглашение об активизации политического сотрудничества между двумя соседними странами, заявил официальный представитель МИД Саид Аббас Мусави.

Чавушоглу должен прибыть в центральный иранский город Исфахан во главе высокопоставленной делегации в рамках продолжающихся политических консультаций между Тегераном и Анкарой, заявил Мусави в среду.

В пятницу в Исфахане состоятся переговоры и консультации между двумя министрами иностранных дел, сказал пресс-секретарь, добавив, что Зариф и Чавушоглу также подпишут соглашение о политическом сотрудничестве.

Наиболее важные вопросы двусторонних отношений, включая выполнение предыдущих соглашений между двумя странами в экономической сфере, а также последние события в регионе и мире, будут среди наиболее важных тем, которые запланированы к обсуждению на встрече между двумя главными дипломатами, заявил Мусави.

В последние годы Иран и Турция активизировали усилия по расширению двусторонней торговли, установив ежегодный целевой показатель в размере 30 млрд долларов США и подписав несколько соглашений для расширения сотрудничества в различных областях.

Турция является одним из основных торговых партнеров Ирана в регионе, который подвергся давлению со стороны Вашингтона с целью заставить его прекратить работать с Тегераном ввиду новой волны антииранских санкций, вводимых США.

Турция подчеркнула, что требования США прекратить закупки нефти и газа у Ирана останутся без внимания со стороны Анкары.

Отметим, что Иран и Турция стремятся позиционировать себя лидерами исламского мира и на этой почве между странами существуют достаточно прохладные отношения. Однако политика США заставила их уменьшить амбиции и пойти на соглашения по некоторым политическим и экономическим вопросам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:35
ЕС осуждает Турцию за бурение в водах Кипра
12:32
Ицик Шмули готов взяться за бразды правления
12:04
Иран пытался создать шпионскую сеть на Западном берегу
11:55
Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу
11:40
США призывают к мирному урегулированию ситуации в Грузии
11:20
Каковы шансы у Ирана в войне с США?
11:02
Израиль опасается того, что США не ответят на сбитый дрон
10:42
Нетаниягу призывает поддержать США против агрессии Ирана
10:07
Голодовка Рэтклиффа мешает работе посольства – Иран
09:31
Продажа Британского оружия Саудовской Аравии незаконна
09:10
Массовые протесты в Грузии рискуют превратиться в переворот
08:53
Мусульманские участники бойкотируют фестиваль литературы
08:17
К 2100 году на планете перестанет расти население
07:07
Elbit подписывает выгодное соглашение с Германией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus