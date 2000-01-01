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Угрозы Хаменеи сродни планам нацистов | Фото:21.05 20:07   MIGnews.com

Угрозы Хаменеи сродни планам нацистов

На официальном сайте Хаменеи был плакат с изображением людей, празднующих на Храмовой горе в Иерусалиме после того, как они, очевидно, захватили его у Израиля.

«Палестина будет свободной. Окончательное решение: сопротивление до референдума», - гласил текст плаката.

Текст напоминает «Окончательное решение еврейского вопроса», эвфемизм, используемый лидерами нацистской Германии в отношении массового убийства мирового еврейства,- сообщает ИА ТАЦПИТ

Референдум, о котором говорил Хаменеи, - это его требование, чтобы «палестинская нация» определила, какая политическая система должна править в Палестине. Это включает в себя «мусульманских, христианских и еврейских палестинцев», живущих в Израиле до 1948 года.

«Мы будем поддерживать и помогать любой стране или любой группе, которая выступает против сионистского режима и борется с ним, и мы не стесняемся говорить об этом», - заявил иранский священнослужитель в Twitter.

Нетаньяху заявил в среду, что «угрозы Хаменеи осуществить

«Окончательное решение» против Израиля напоминают нацистский план «Окончательного решения» по уничтожению еврейского народа».

Иран не признает Израиль и регулярно призывает к его уничтожению.

На митинге в Тегеране в июне 2017 года Иран представил на площади города часы, отсчитывающие дни до того, что, по его словам, будет уничтожен Израиль в 2040 году.

Сроки, по-видимому, исходят из комментариев, сделанных в 2015 году Хаменеи, который поклялся, что к 2040 году от Израиля ничего не останется.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил уничтожить иранский режим после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к «окончательному решению» для Израиля.


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