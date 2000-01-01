21.05 16:36 MIGnews.com

Загадка нового лидера Даиш

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ирак заявил в среду, что арестовал лидера Даиш, который считается преемником бывшего руководителя террористической группы Абу Бакра Аль-Багдади.Национальная разведывательная служба сообщила Иракскому агентству новостей (INA), что «получила» Абдул Насера ​​Кардаша.По словам ИНА, он занимал пост главы одной из комиссий террористической группы и работал под руководством Абу Мусаба аз-Заркави, который возглавлял группу, которая предшествовала Даишу.Однако, согласно некоторым сообщениям, Кардаш был захвачен американскими или курдскими силами в Сирии в прошлом году и совсем недавно был передан под стражу Ираку.Ранее США называли Амира Мухаммеда Саида Аль-Салби Аль-Мавла новым лидером Даеш. В группе он известен как Абу Ибрагим аль-Хашими Аль-Кураши.В некоторых сообщениях говорилось, что Кардаш был тем же человеком, что и Аль-Мавла, несмотря на то, что фотография, сделанная ИНА, захваченного боевика не совпадает с фотографией Аль-Мавлы.Бывший лидер Даиша Аль-Багдади взорвал себя в октябре во время рейда на его убежище в Сирии со стороны американских спецназовцев.