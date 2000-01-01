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CNN: Трамп регулярно разбалтывает американские секреты 21.05 14:09   MIGnews.com

CNN: Трамп регулярно разбалтывает американские секреты

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп не только любит хвастаться своим доступом к секретным данным, но и порой ненароком раскрывает их широкой общественности. Разглашая информацию подобного рода, Трамп подрывает доверие собственных спецслужб и союзников. В следующий раз они, возможно, предпочтут умолчать о некоторых важных деталях во избежание утечки информации.

По мнению канала, Дональд Трамп известен тем, что зачастую не способен себя контролировать. И, похоже, президент США в очередной раз сделал американскую секретную информацию достоянием общественности, в связи с чем заставил многих задуматься, захотят ли его собственная служба разведки, а также другие страны делиться с ним секретными данными..

Президент Трамп имеет доступ к самым деликатным и секретным данным американской разведки. И, несмотря на то, что он не всегда доверяет данным разведки, которые ему передают, он не стесняясь говорит о том, что они у него есть,- утверждает CNN.
Как видим, окончание расследования «российского досье» Трампа не ослабило его противостояние с прессой. Американские СМИ вцепились в него и не отпускают, стремясь нанести как можно больший ущерб его репутации как лидера нации, способного руководить страной.


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