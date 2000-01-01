21.05 11:03 MIGnews.com

Иран выходит за пределы

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Как сообщает агентство Tasnim, с ссылкой на чиновника, работающего на ядерном обьекте в Натанзе, Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана, спустя неделю после того, как Тегеран официально прекратил выполнение некоторых обязательств в рамках международного ядерного соглашения.По соглашению Тегерану было разрешено производить низкообогащенный уран в пределах 300 кг. То что производилось сверх этого количества, Иран может отправить из страны для хранения или продажи.В этом месяце Иран заявил, что ограничение на количество находящегося в стране низкообогащенного урана больше не соблюдается, поскольку он сократил обязательства в ответ на односторонний выход США из соглашения.Заметим, что ясности в вопросе о том, какое количество такого урана находилось в стране никогда не было то, есть насколько далеко запасы низкообогащенного урана Ирана были от предела в 300 кг. По условиям соглашения Иран может обогащать уран на 3,67 процента, что намного ниже 90 процентов качества оружия. Это также значительно ниже 20-процентного уровня, до которого Иран обогатил уран перед сделкой.Опять же, источником всех этих показателей является информация, которую Иран посчитал нужным передать проверяющим организациям. При том, что процесс разработки ядерной темы не прекращался, никто не может с уверенностью сказать насколько близко находится эта страна к обладанию атомной бомбой.