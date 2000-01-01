Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран выходит за пределы 21.05 11:03   MIGnews.com

Иран выходит за пределы

Как сообщает агентство Tasnim, с ссылкой на чиновника, работающего на ядерном обьекте в Натанзе, Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана, спустя неделю после того, как Тегеран официально прекратил выполнение некоторых обязательств в рамках международного ядерного соглашения.

По соглашению Тегерану было разрешено производить низкообогащенный уран в пределах 300 кг. То что производилось сверх этого количества, Иран может отправить из страны для хранения или продажи.

В этом месяце Иран заявил, что ограничение на количество находящегося в стране низкообогащенного урана больше не соблюдается, поскольку он сократил обязательства в ответ на односторонний выход США из соглашения.

Заметим, что ясности в вопросе о том, какое количество такого урана находилось в стране никогда не было то, есть насколько далеко запасы низкообогащенного урана Ирана были от предела в 300 кг. По условиям соглашения Иран может обогащать уран на 3,67 процента, что намного ниже 90 процентов качества оружия. Это также значительно ниже 20-процентного уровня, до которого Иран обогатил уран перед сделкой.

Опять же, источником всех этих показателей является информация, которую Иран посчитал нужным передать проверяющим организациям. При том, что процесс разработки ядерной темы не прекращался, никто не может с уверенностью сказать насколько близко находится эта страна к обладанию атомной бомбой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:39
В Иерусалиме зарезали человека
13:10
Нестрогий режим для палестинских террористов
13:04
Толпа мигрантов парализовала крупнейший аэропорт Франции
12:47
Приключения для всей семьи в ближайшие выходные
12:38
Туристов просят не посещать долину вулканов Японии
12:18
Бейрут доволен "прогрессом" в морском пограничном споре
12:07
Движение женщин: вернуть "отца" и "мать" в формы ЦАХАЛа
11:52
Венесуэла отказывается от платежных систем Visa и Mastercard
11:23
Беларусь: Найдены останки сотен жертв Холокоста
11:23
Тель-Авив: сотни пенсионеров против сокращения пенсий
10:40
"Только от Ирана зависит, какова будет его судьба"
10:30
"Страной правит Яир Нетаниягу"
10:15
Коалиция в шоке: Ликуд отказал кандидату в госконтролеры
10:06
Ведущие адвокаты "спасают БАГАЦ"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus