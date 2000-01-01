21.03 13:50 MIGnews.com

Reuters: КНДР могут отключить от мировой финансовой системы

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на собственный источник, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения широкомасштабных санкций, которые должны отрезать Северную Корею от мировой финансовой системы.Источник информагентства утверждает, что это одна из мер воздействия на Пхеньян, которые рассматриваются администрацией США.Такой вариант изучается в рамках более широкого пересмотра мер по противодействию ядерной и ракетной угрозе, исходящей от Пхеньяна.Санкции станут частью многостороннего подхода, направленного на усиление экономического и дипломатического давления, особенно на китайские банки и компании, которые наиболее активно ведут бизнес с Северной Кореей, утверждает представитель администрации, посвященный в идущие дискуссии.Вариант нанесения превентивного военного удара по Северной Корее не отбрасывается, что следует из предупреждения в адрес Пхеньяна, с которым на днях выступил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, новая администрация отдает предпочтение менее рискованным вариантам.Ожидается, что политические рекомендации, которые формирует советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, будут положены на стол президенту в ближайшие недели, возможно, перед его переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином в начале апреля.Остается надеется, что Трамп будет руководствоваться логикой бизнесмена, а не военного при решении вопроса о том, что поможет «приструнить» руководство Северной Кореи.