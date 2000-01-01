21.02 16:56 MIGnews.com

ЕС призывает к прекращению боев в Идлибе

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Совет Европейского союза выступил с декларацией по ситуации в Сирии.Атаки сил и сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации неприемлемы. Призываем все стороны к незамедлительному прекращению огня.Об этом говорится в декларации Совета Европейского союза (ЕС) по ситуации в Сирии.В ЕС привлекли в внимание к резкому ухудшению гуманитарной ситуации в Идлибе на фоне эскалации напряженности в регионе.«Конфликтующие стороны должны уважать нормы международного права и способствовать доставке гуманитарных грузов в регион», - подчеркивается в документе.При этом указывается на решимость к поддержке усилий ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта. Отмечается необходимость выполнения всех пунктов сочинских договоренностей.Также подчеркивается готовность к передаче в международный суд иска по ситуации в Сирии.