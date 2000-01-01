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ЕС призывает к прекращению боев в Идлибе | Фото:21.02 16:56   MIGnews.com

ЕС призывает к прекращению боев в Идлибе

Совет Европейского союза выступил с декларацией по ситуации в Сирии.

Атаки сил и сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации неприемлемы. Призываем все стороны к незамедлительному прекращению огня. 

Об этом говорится в декларации Совета Европейского союза (ЕС) по ситуации в Сирии.

В ЕС привлекли в внимание к резкому ухудшению гуманитарной ситуации в Идлибе на фоне эскалации напряженности в регионе.

«Конфликтующие стороны должны уважать нормы международного права и способствовать доставке гуманитарных грузов в регион», - подчеркивается в документе.

При этом указывается на решимость к поддержке усилий ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта. Отмечается необходимость выполнения всех пунктов сочинских договоренностей.

Также подчеркивается готовность к передаче в международный суд иска по ситуации в Сирии.


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