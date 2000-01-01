21.02 16:56 MIGnews.com
ЕС призывает к прекращению боев в Идлибе
Совет Европейского союза выступил с декларацией по ситуации в Сирии.
Атаки сил и сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации неприемлемы. Призываем все стороны к незамедлительному прекращению огня.
Об этом говорится в декларации Совета Европейского союза (ЕС) по ситуации в Сирии.
В ЕС привлекли в внимание к резкому ухудшению гуманитарной ситуации в Идлибе на фоне эскалации напряженности в регионе.
«Конфликтующие стороны должны уважать нормы международного права и способствовать доставке гуманитарных грузов в регион», - подчеркивается в документе.
При этом указывается на решимость к поддержке усилий ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта. Отмечается необходимость выполнения всех пунктов сочинских договоренностей.
Также подчеркивается готовность к передаче в международный суд иска по ситуации в Сирии.
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