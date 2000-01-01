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В Иране проходят выборы в Меджлис (парламент) 11-го созыва | Фото:21.02 14:11   MIGnews.com

В Иране проходят выборы в Меджлис (парламент) 11-го созыва

В Иране в пятницу 21 февраля проходят выборы в Меджлис (парламент) 11-го созыва.

Избирательные участки в стране открылись в 07.30 по местному времени.

По итогам выборов 57,918 миллионам избирателей предстоит сделать выбор между 7148 кандидатами на 290 мест в парламенте Исламской Республики.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи проголосует в своей резиденции. Место голосований президента Хасана
Рухани и спикера парламента Али Лариджани неизвестны.

Тегеран возглавит список провинций по числу депутатов в Меджлисе - 35. Наименьшим числом мандатов в высшем законодательном органе Ирана представлены провинции Эльбур, Илам, Кум и Кохгилуйе и Бойерахмед (по три депутата).

Избиратели также проголосуют на промежуточных выборах в Совет экспертов 5-го созыва.

Результаты голосования будут обнародованы уже в субботу 22 февраля.


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