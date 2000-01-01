21.02 15:35 MIGnews.com

"Хизбалла" поддержит Иран против США

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Лидер террористической организации "Хизбалла", Хасан Насраллла "открыл секрет", пояснив, что делают его боевики в Сирии."Война в Сирии является войной не только с вооруженными террористическими группировками, но и войной с группой западных и арабских государств – их союзниками во главе с Америкой", - Насралла.По его мнению, военная угроза против Ирана представляет собой психологическую войну с целью оказать давление на лидера, правительство и народ Ирана для того, чтобы попытаться выбить себе уступки или заставить отступить от своих принципов и ценностей.Указав на то, что Вашингтон находится не в тех условиях, когда бы он мог напасть на Тегеран, Насралла пояснил, что американцы знают, что Иран – не один. Может быть, он в отчаянии от сложившейся ситуации считает что, США следует опасаться такого серьезного союзника Ирана, как его террористическая организация.