21.01 18:08 MIGnews.com

США и Великобритания "сокращают войска" в Ираке

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США вместе с союзниками по коалиции предпринимают шаги по выработке компромиссной сделки с Багдадом, согласно которой иностранное военное присутствие в Ираке будет просто сокращено, пишет The Daily Telegraph.Они надеются, что это удовлетворит требования проиранских фракций в иракском парламенте, который две недели назад проголосовал за то, чтобы иностранные войска покинули страну после гибели генерала Сулеймани во время удара американского беспилотника 3 января.По опасениям среди западных военных руководителей, немедленный вывод будет препятствовать продолжающимся операциям по зачистке остатков Исламского государства в Ираке.Курдские и суннитские мусульманские политики также выразили опасения, что полный уход Вашингтона даст Тегерану еще большее влияние на мусульманский блок шиитов, который доминирует в парламенте.Oдин западный чиновник сказал The Telegraph: «В блоке шиитского есть две точки зрения: поддерживаемый Иран группа хочет США и сила коалиции немедленно уйти, но прагматики хотят меньшее присутствие коалиции, которая , где дискуссии происходят.»Хотя проиранские фракции в иракском правительстве все еще добиваются полного вывода войск, считается, что значительное сокращение числа было бы приемлемым в качестве примирительного жеста.В настоящее время около 5200 американских солдат находятся в Ираке, наряду с примерно 4000 из других западных стран, в том числе около 500 британских солдат.В то время как некоторые все еще участвуют в активных операциях против остатков Исламского государства, большинство в настоящее время занимается обучением иракской армии.Теперь, когда борьба фактически закончилась, некоторая часть войск, скорее всего, ушла бы в ближайшем будущем. В соответствии с новыми договоренностями те, кто останутся, будут занимать меньше баз и прекратят выполнять все несущественные функции.