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Катар пополнит фонды в Газе во вторник | Фото:21.01 15:50   MIGnews.com

Катар пополнит фонды в Газе во вторник

Как сообщил Ynet, несмотря на тот факт, что террористы ХАМАС возобновили и усилили свои атаки на Израиль, Катар еще раз доставит новую сумму денег нуждающимся семьям в анклаве во вторник. Заместитель посланника Катара Халед аль-Хардан должен въехать в Газу через контрольно-пропускной пункт Эрез.

В тот же день было объявлено, что возле расположенного в центре страны израильского города Бейт-Шемеш, на расстоянии около 20 минут от Иерусалима, приземлилась взрывное устройство.

Террористы в Газе запускают самодельные взрывные устройства (СВУ), прикрепленные к огромным связкам воздушных шаров, и отправляют их через границу на израильскую территорию, где они приземляются в различных израильских городах и поселках, иногда взрываясь до того, как их обезвреживает группа саперов.


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