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Министр обороны ФРГ: Мы пересмотрим свои отношения с НАТО | Фото:21.01 13:59   MIGnews.com

Министр обороны ФРГ: Мы пересмотрим свои отношения с НАТО

Как сообщают СМИ, министр обороны Германии заявила о решении своей страны пересмотреть отношения с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в свете позиции США.

По сообщению агентства "Рейтер", Аннегрет Крамп-Карренбауэр на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказала: "Берлин еще раз пересмотрит свои отношения с НАТО, поскольку внешняя политика Германии подвергается критике со стороны США".

По словам главы МИД ФРГ, ее страна вместе с НАТО пересматривает двусторонние отношения в трансатлантическом формате.

Разногласия между европейскими членами НАТО и США продолжаются.

Немецкие власти неоднократно выступали против требований президента США Дональда Трампа увеличить оборонные ассигнования и платить больше в бюджет НАТО.

Отметим, что немецко-российское сотрудничество и соглашение о строительстве газопровода NordStream 2 также получили негативную реакцию Белого дома.


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