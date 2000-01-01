21.01 19:20 MIGnews.com

Разногласия России и США привели к закрытию трассы в Сирии

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На фоне разногласий между США и Россией в Сирии временно закрыта автотрасса M4, связывающая восточные и западные районы этой страны.Американские военные ранее не пропустили российский конвой через селение Талль Факхар между населенными пунктами Маликийя и Мабеде (провинция Хасеке), что повысило градус напряженности в регионе.Автотрасса M4 связывает также район Эль-Камышлы и населенный пункт Таль-Тамр провинции Хасеке.Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на достоверные источники в Сирии, колонна российских военных 15 января была остановлена на пути к одному из нефтяных месторождений в районе Румейлан, где также расположена авиабаза США.Российский конвой из 60 транспортных средств выдвинулся из базы Талль-Тамр, примыкающей к юго-восточной оконечности зоны проведения операции «Источник мира». В задачу российских военных входило создание блокпоста в данном районе Сирии.