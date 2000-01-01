В столкновениях с полицией в Ливане пострадало 114 человек
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона участников протестов у здания парламента. Демонстранты в ответ забросали полицейских камнями и петардами. В стычках с полицией пострадали 114 участников протестов, требующих улучшения экономической ситуации в Ливане и смены правительства.
58 пострадавших доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте.
Как сообщают СМИ, полиции не удалось разогнать участников акции, которые разошлись только после начала дождя.
МВД Ливана в своем сообщении в Twitter призвало демонстрантов не выходить за рамки закона, не наносить ущерба государственному и частному имуществу.
Провокации против сотрудников сил безопасности могут привести лишь к хаосу, ущербу и смертям, предупредили в ведомстве.
Акции протеста в Бейруте и ряде других городов Ливана продолжаются с 17 октября 2019 года.