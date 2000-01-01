21.01 11:58 MIGnews.com

В столкновениях с полицией в Ливане пострадало 114 человек

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В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона участников протестов у здания парламента. Демонстранты в ответ забросали полицейских камнями и петардами. В стычках с полицией пострадали 114 участников протестов, требующих улучшения экономической ситуации в Ливане и смены правительства.58 пострадавших доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте.Как сообщают СМИ, полиции не удалось разогнать участников акции, которые разошлись только после начала дождя.МВД Ливана в своем сообщении в Twitter призвало демонстрантов не выходить за рамки закона, не наносить ущерба государственному и частному имуществу.Провокации против сотрудников сил безопасности могут привести лишь к хаосу, ущербу и смертям, предупредили в ведомстве.Акции протеста в Бейруте и ряде других городов Ливана продолжаются с 17 октября 2019 года.