21.01 16:51 MIGnews.com

Ирак: санкции США могут подтолкнуть Багдад к Ирану, РФ и КНР

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Иракские чиновники предупредили, что санкции США в отношении страны могут подтолкнуть Багдад к созданию альянсов с Китаем, Ираном и Россией.Иракские чиновники опасаются экономического «краха», если Вашингтон введет угрожающие санкции, в том числе заблокирует доступ к американскому счету, где Багдад хранит доходы от нефти, которые обеспечивают 90 процентов национального бюджета.Президент США Дональд Трамп был возмущен голосованием парламента Ирака 5 января за изгнание иностранных сил, в том числе около 5200 американских военнослужащих, которые помогали местным солдатам отбивать группу Исламского государства с 2014 года.Если войскам будет предложено уйти, пригрозил он: «Мы наложим на них санкции, которых они никогда раньше не видели».Затем США передали чрезвычайное устное сообщение непосредственно в офис премьер-министра Аделя Абделя Махди, сообщили AFP два иракских чиновника.«В PMO поступил звонок с угрозой, что если американские войска будут выгнаны, «мы» - США - заблокируем ваш счет в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке», - сказал один из чиновников.Голосование парламента о выводе войск было вызвано возмущением в связи с ударом американских беспилотников по Багдаду двумя днями ранее, в результате которого был убит верховный иранский генерал Касем Сулеймани и его иракская правая рука Абу Махди аль-Мухандис.Счет Центрального банка Ирака в ФРС был открыт в 2003 году после вторжения под руководством США, свергнувшего экс-диктатора Саддама Хусейна.Ирак является вторым по величине производителем сырой нефти ОПЕК, и более 90 процентов государственного бюджета, который в 2019 году достиг 112 миллиардов долларов, поступает от нефтяных доходов.До сегодняшнего дня доходы перечисляются в долларах на счет ФРС ежедневно, а остаток в настоящее время составляет около 35 миллиардов долларов, сообщили AFP иракские чиновники.Каждый месяц или около того Ирак получает с этого счета 1–2 миллиарда долларов наличными для официальных и коммерческих операций.«Мы являемся нефтедобывающей страной. Эти счета в долларах. Отключение доступа означает полное отключение крана», - сказал первый иракский чиновник.Второй чиновник сказал, что это будет означать, что правительство не сможет выполнять ежедневные функции или выплачивать зарплаты, а стоимость иракской валюты резко упадет.«Это означало бы крах для Ирака», - сказал чиновник.Третий высокопоставленный иракский чиновник подтвердил, что США рассматривают возможность «ограничения» доступа к наличным «примерно треть того, что они обычно отправляют».Официальный представитель Госдепартамента США подтвердил AFP, что после голосования Ирак «поднял» возможность ограничения доступа к счету ФРС.Спикер Мохаммад Халбуси предупредил перед тем, как иракские законодатели проголосовали за вывод войск, что мир может прекратить отношения с иракскими банками, чтобы отомстить за этот шаг.Блокирование счета ФРС в иракском центральном банке может быть сделано путем внесения в черный список правительственного органа, который немедленно ограничит доступ Багдада к долларам.Иракские официальные лица заявили, что американская угроза запретить доступ к нефтяным доходам была встречена шоком, гневом и недоверием.«Премьер-министр был зол и оскорблен», - сказал один из чиновников AFP.Другой сказал, что США тогда необратимо «потеряют Ирак».«Они подтолкнут нас к России, Китаю, Ирану. Мы должны были бы сформировать отдельную экономику с этими странами».