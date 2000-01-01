Ирак: санкции США могут подтолкнуть Багдад к Ирану, РФ и КНР
Иракские чиновники предупредили, что санкции США в отношении страны могут подтолкнуть Багдад к созданию альянсов с Китаем, Ираном и Россией.
Иракские чиновники опасаются экономического «краха», если Вашингтон введет угрожающие санкции, в том числе заблокирует доступ к американскому счету, где Багдад хранит доходы от нефти, которые обеспечивают 90 процентов национального бюджета.
Президент США Дональд Трамп был возмущен голосованием парламента Ирака 5 января за изгнание иностранных сил, в том числе около 5200 американских военнослужащих, которые помогали местным солдатам отбивать группу Исламского государства с 2014 года.
Если войскам будет предложено уйти, пригрозил он: «Мы наложим на них санкции, которых они никогда раньше не видели».
Затем США передали чрезвычайное устное сообщение непосредственно в офис премьер-министра Аделя Абделя Махди, сообщили AFP два иракских чиновника.
«В PMO поступил звонок с угрозой, что если американские войска будут выгнаны, «мы» - США - заблокируем ваш счет в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке», - сказал один из чиновников.
Голосование парламента о выводе войск было вызвано возмущением в связи с ударом американских беспилотников по Багдаду двумя днями ранее, в результате которого был убит верховный иранский генерал Касем Сулеймани и его иракская правая рука Абу Махди аль-Мухандис.
Счет Центрального банка Ирака в ФРС был открыт в 2003 году после вторжения под руководством США, свергнувшего экс-диктатора Саддама Хусейна.
Ирак является вторым по величине производителем сырой нефти ОПЕК, и более 90 процентов государственного бюджета, который в 2019 году достиг 112 миллиардов долларов, поступает от нефтяных доходов.
До сегодняшнего дня доходы перечисляются в долларах на счет ФРС ежедневно, а остаток в настоящее время составляет около 35 миллиардов долларов, сообщили AFP иракские чиновники.
Каждый месяц или около того Ирак получает с этого счета 1–2 миллиарда долларов наличными для официальных и коммерческих операций.
«Мы являемся нефтедобывающей страной. Эти счета в долларах. Отключение доступа означает полное отключение крана», - сказал первый иракский чиновник.
Второй чиновник сказал, что это будет означать, что правительство не сможет выполнять ежедневные функции или выплачивать зарплаты, а стоимость иракской валюты резко упадет.
«Это означало бы крах для Ирака», - сказал чиновник.
Третий высокопоставленный иракский чиновник подтвердил, что США рассматривают возможность «ограничения» доступа к наличным «примерно треть того, что они обычно отправляют».
Официальный представитель Госдепартамента США подтвердил AFP, что после голосования Ирак «поднял» возможность ограничения доступа к счету ФРС.
Спикер Мохаммад Халбуси предупредил перед тем, как иракские законодатели проголосовали за вывод войск, что мир может прекратить отношения с иракскими банками, чтобы отомстить за этот шаг.
Блокирование счета ФРС в иракском центральном банке может быть сделано путем внесения в черный список правительственного органа, который немедленно ограничит доступ Багдада к долларам.
Иракские официальные лица заявили, что американская угроза запретить доступ к нефтяным доходам была встречена шоком, гневом и недоверием.
«Премьер-министр был зол и оскорблен», - сказал один из чиновников AFP.
Другой сказал, что США тогда необратимо «потеряют Ирак».
«Они подтолкнут нас к России, Китаю, Ирану. Мы должны были бы сформировать отдельную экономику с этими странами».