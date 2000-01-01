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Франция и Великобритания – первые по насилию над женщинами | Фото:20.12 21:03   MIGnews.com

Франция и Великобритания – первые по насилию над женщинами

По данным агентства «Анадолу», Франция и Великобритания занимают первое место в ЕС по числу преступлений против женщин, главным образом изнасилований.

В странах ЕС фиксируется множество случаев насилия над женщинами. Конвенцию по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульская конвенция) не подписали такие страны Евросоюза, как Словакия, Латвия, Литва, Венгрия, Чехия, Болгария и Великобритания.

Франция - на первом месте в ЕС по убийствам женщин

По данным Статистической службы Европейского союза (Евростат) за 2017 год, Франция лидирует в ЕС по убийствам женщин. В 2017 году во Франции была убита 601 женщина, в Германии - 380, в Великобритании - 227, Италии - 130 и Испании – 113.

В Италии в 2018 году было убито 142 женщины. В 119 случаях причиной убийства стал семейный конфликт.

Великобритания занимает первое место в ЕС по числу зафиксированных фактов изнасилований и домогательств.

В 2017 году в Великобритании число изнасилованных женщин составило 48122, во Франции - 14899, в Германии - 7831 и Швеции – 6810.

В то же время в 2017 году домогательствам в Великобритании подверглись 46465 женщин, в Германии - 24702, во Франции - 21177, в Швеции - 10162.

Отметим, что по данным британских властей, с марта 2017 по март 2018 годов в Великобритании и Уэльсе было зафиксировано 1,198 миллиона случаев бытового насилия. Примечательно, что в 598545 случаях власти приняли решение закрыть соответствующие дела.

В полицию Великобритании в 2018-2019 годах поступило 1,6 миллиона жалоб на бытовое насилие. В 32 случаях из 100 британская полиция задержала одного человека. За весь указанный период число задержанных составило 214965.

В Швеции в первой половине 2019 года число женщин, подвергшихся сексуальному насилию и домогательствам, выросло на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году в Швеции 28700 женщин подверглись насилию, почти 21 тысяча - домогательствам.


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