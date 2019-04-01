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Израиль еще больше затянет `финансовую петлю` на ХАМАСе | Фото:20.12 17:52   MIGnews.com

Израиль еще больше затянет "финансовую петлю" на ХАМАСе

Израиль продолжает свои попытки затянуть «финансовую петлю» на ХАМАС, преследуя сети контрабандистов и спонсоров. Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт издал 3 декабря решение об экономическом преследовании палестинских и иностранных деятелей, которых Израиль обвиняет в финансировании терроризма.

Решение включает в себя введение ограничений для обвиняемых, чтобы ограничить их способность использовать свои финансовые активы в Израиле и за рубежом для финансирования и поддержки террористических организаций. Мохаммед Джамиль Херш, президент Арабской организации по правам человека ( AOHR ) в Великобритании, был первой целью из сотен, которые, по словам Израиля, будут добавлены в онлайн-базу данных, доступ к которой может получить любой. Израиль обвинил Херша в том, что он является членом ХАМАСа.

В начале ноября Израиль объявил о ликвидации сети, которая осуществляет контрабанду денег из Ирана в ХАМАС на палестинских территориях, и арестовывал нескольких палестинцев, которые занимаются обменом валют на Западном берегу и которые переводят деньги в ХАМАС через транзакции с Израилем или через банки под видом благотворительности.

Отметим, что 23 октября министерство финансов США заморозило счета трех палестинских бизнесменов из сектора Газа на основании перевода денег из Ирана в ХАМАС на палестинских территориях. Казначейство утверждало, что в последние годы трое перечислили миллионы долларов ХАМАСу через их банковские счета в Соединенных Штатах.


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