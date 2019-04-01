Израиль еще больше затянет "финансовую петлю" на ХАМАСе
Израиль продолжает свои попытки затянуть «финансовую петлю» на ХАМАС, преследуя сети контрабандистов и спонсоров. Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт издал 3 декабря решение об экономическом преследовании палестинских и иностранных деятелей, которых Израиль обвиняет в финансировании терроризма.
Решение включает в себя введение ограничений для обвиняемых, чтобы ограничить их способность использовать свои финансовые активы в Израиле и за рубежом для финансирования и поддержки террористических организаций. Мохаммед Джамиль Херш, президент Арабской организации по правам человека ( AOHR ) в Великобритании, был первой целью из сотен, которые, по словам Израиля, будут добавлены в онлайн-базу данных, доступ к которой может получить любой. Израиль обвинил Херша в том, что он является членом ХАМАСа.
В начале ноября Израиль объявил о ликвидации сети, которая осуществляет контрабанду денег из Ирана в ХАМАС на палестинских территориях, и арестовывал нескольких палестинцев, которые занимаются обменом валют на Западном берегу и которые переводят деньги в ХАМАС через транзакции с Израилем или через банки под видом благотворительности.
Отметим, что 23 октября министерство финансов США заморозило счета трех палестинских бизнесменов из сектора Газа на основании перевода денег из Ирана в ХАМАС на палестинских территориях. Казначейство утверждало, что в последние годы трое перечислили миллионы долларов ХАМАСу через их банковские счета в Соединенных Штатах.