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Лидер ХАМАСа путешествует по миру в поисках поддержки | Фото:20.12 16:50   MIGnews.com

Лидер ХАМАСа путешествует по миру в поисках поддержки

Египет, Турция, Малайзия: лидер ХАМАСа совершает турне по известным мусульманским странам в поисках легитимности и поддержки неформального перемирия с Израилем.

В своем первом крупном зарубежном турне с момента вступления в должность лидера палестинского исламистского движения в 2017 году Исмаил Хания стремится заручиться поддержкой со стороны союзников и найти новых, - пишет AFP

Он посетил лидеров Турции и государство Персидского залива Катар, которые являются давними сторонниками ХАМАСа, а лидеры связаны с Братством мусульман, в основе которого лежит идеология ХАМАСа.

В настоящее время Хания находится в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, на саммите мусульманских лидеров, в том числе там присутствует президент Ирана Хасан Рухани.

Ожидается, что делегация отправится в Россию, Ливан, Маури Таню и Кувейт, прежде чем Хания вернется в Газу.

Отметим, что внесенный в черный список как террористическая организация Европейского Союза и Соединенных Штатов, ХАМАС ведет войны с Израилем с 2008 года и не признает право страны на существование.

Но, преодолев 12-летнюю экономическую блокаду, она заключила неофициальное долгосрочное перемирие с Израилем.

Израильские чиновники намекают, что организация стала менее догматичной.

Мухаймер Абу Саада, профессор политологии в Университете Аль-Азхар в Газе, сказал, что тур Хании был «не обычным визитом», а частью более широкой стратегии.

«(ХАМАС) хочет получить поддержку и укрепить свои региональные связи и договоренности о долгосрочном прекращении огня с Израилем».

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем заявил, что движение стремится "мобилизовать политическую поддержку палестинского дела".


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