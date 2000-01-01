Лидер ХАМАСа путешествует по миру в поисках поддержки
Египет, Турция, Малайзия: лидер ХАМАСа совершает турне по известным мусульманским странам в поисках легитимности и поддержки неформального перемирия с Израилем.
В своем первом крупном зарубежном турне с момента вступления в должность лидера палестинского исламистского движения в 2017 году Исмаил Хания стремится заручиться поддержкой со стороны союзников и найти новых, - пишет AFP
Он посетил лидеров Турции и государство Персидского залива Катар, которые являются давними сторонниками ХАМАСа, а лидеры связаны с Братством мусульман, в основе которого лежит идеология ХАМАСа.
В настоящее время Хания находится в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, на саммите мусульманских лидеров, в том числе там присутствует президент Ирана Хасан Рухани.
Ожидается, что делегация отправится в Россию, Ливан, Маури Таню и Кувейт, прежде чем Хания вернется в Газу.
Отметим, что внесенный в черный список как террористическая организация Европейского Союза и Соединенных Штатов, ХАМАС ведет войны с Израилем с 2008 года и не признает право страны на существование.
Но, преодолев 12-летнюю экономическую блокаду, она заключила неофициальное долгосрочное перемирие с Израилем.
Израильские чиновники намекают, что организация стала менее догматичной.
Мухаймер Абу Саада, профессор политологии в Университете Аль-Азхар в Газе, сказал, что тур Хании был «не обычным визитом», а частью более широкой стратегии.
«(ХАМАС) хочет получить поддержку и укрепить свои региональные связи и договоренности о долгосрочном прекращении огня с Израилем».
Представитель ХАМАСа Хазем Кассем заявил, что движение стремится "мобилизовать политическую поддержку палестинского дела".