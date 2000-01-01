20.12 15:45 MIGnews.com

Месторождение нефти в Сирии охраняют саудовские военные

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Десятки саудовских военных прибыли в район крупнейшего нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.Как сообщают местные источники, саудовские военные прибыли в район подконтрольного боевикам YPG/PKK месторождения накануне и будут задействованы для охраны иностранных инженеров и техников. Указанный персонал, предположительно, является сотрудниками национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.Прибывшие военные расквартированы в жилом комплексе Yeşil Köy. После этого в район месторождения через иракскую границу прибыла колонна из 30 грузовиков с оборудованием для бурения.Отметим, что еще 13 декабря на территорию месторождения «Аль-Омар» в сопровождении американских военных прибыли 15 инженеров-технологов из Египта и Саудовской Аравии. Специалисты проведут анализ продуктивности месторождения и займутся подготовкой местного персонала.Добыча нефти на месторождении «Аль-Омар» до начала конфликта в Сирии составляла 75 тысяч баррелей в сутки.