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Месторождение нефти в Сирии охраняют саудовские военные | Фото:20.12 15:45   MIGnews.com

Месторождение нефти в Сирии охраняют саудовские военные

Десятки саудовских военных прибыли в район крупнейшего нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как сообщают местные источники, саудовские военные прибыли в район подконтрольного боевикам YPG/PKK месторождения накануне и будут задействованы для охраны иностранных инженеров и техников. Указанный персонал, предположительно, является сотрудниками национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Прибывшие военные расквартированы в жилом комплексе Yeşil Köy. После этого в район месторождения через иракскую границу прибыла колонна из 30 грузовиков с оборудованием для бурения.

Отметим, что еще 13 декабря на территорию месторождения «Аль-Омар» в сопровождении американских военных прибыли 15 инженеров-технологов из Египта и Саудовской Аравии. Специалисты проведут анализ продуктивности месторождения и займутся подготовкой местного персонала.

Добыча нефти на месторождении «Аль-Омар» до начала конфликта в Сирии составляла 75 тысяч баррелей в сутки.


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