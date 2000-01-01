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Ливанцы протестуют против сторонника `Хезболлы` | Фото:20.12 12:47   MIGnews.com

Ливанцы протестуют против сторонника "Хезболлы"

 В Ливане недовольны решением президента Мишеля Ауна поручить формирование нового правительства Хассану Диабу, представителю коалиции «14 марта», сформированной движением «Хезболла» и его сторонниками. 

Акции протеста против указанного решения прошли в Бейруте, городах Сайда на юге и Триполи – на севере Ливана, и в них приняли участие сотни человек.

Кроме того, группа протестующих на мотоциклах скандировала лозунги против решения премьера у дома Хассана Диаба.

В то же время экс-премьер Ливана Саад Харири призвал своих сторонников воздержаться от акций протеста.
Протесты против экономической ситуации в Ливане вспыхнули 17 октября.


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