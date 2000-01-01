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От кого зависят отношения России и США 20.12 15:10   MIGnews.com

От кого зависят отношения России и США

По сообщениям информационных агентства, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "Госсекретарь США Майк Помпео не играет роли во внешнеполитических решениях своей страны, особенно в отношении России".

Интересно для чего ему проводить встречи и переговоры с человеком, который ничего не решает. Особенно, если их предметом является встреча на высшем уровне, которая никак не состоится.

Кстати, по мнению министра, "Ответственность за проведение анти-российской политики целиком и полностью лежит на советнике по национальной безопасности США Джоне Болтоне". Так, наверное, с ним и надо «решать вопросы», и убеждать в своей правоте и необходимости проведения другой политики в отношении РФ.


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