20.11 16:18 MIGnews.com

Израиль не будет переводить дополнительные средства ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В этом году Израиль должен удержать дополнительно 241 миллион шекелей от Палестинской администрации (ПА) после того, как выяснилось, что сумма денег, которая была выплачена семьям погибших террористов или арабских заключенных, заключенных в Израиле, выше, чем предполагалось ранее.Политика правительства Рамаллы по выплате денег семьям так называемых «мучеников» была подвергнута критике как закон «об оплате труда», поскольку она обеспечивает финансовый стимул для совершения террористических актов против израильтян.Израиль собирает налоги от имени Палестинской администрации и переводит средства в Рамаллу. Отметим, что в соответствии с израильский законом, принятым в феврале, что Израиль обязан вычесть сумму денег, используемую в ПА «Фондом Мучеников», которая производит выплаты террористам и членам их семьи.