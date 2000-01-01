Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль не будет переводить дополнительные средства ПА | Фото:20.11 16:18   MIGnews.com

Израиль не будет переводить дополнительные средства ПА

В этом году Израиль должен удержать дополнительно 241 миллион шекелей от Палестинской администрации (ПА) после того, как выяснилось, что сумма денег, которая была выплачена семьям погибших террористов или арабских заключенных, заключенных в Израиле, выше, чем предполагалось ранее.

Политика правительства Рамаллы по выплате денег семьям так называемых «мучеников» была подвергнута критике как закон «об оплате труда», поскольку она обеспечивает финансовый стимул для совершения террористических актов против израильтян.

Израиль собирает налоги от имени Палестинской администрации и переводит средства в Рамаллу. Отметим, что в соответствии с израильский законом, принятым в феврале, что Израиль обязан вычесть сумму денег, используемую в ПА «Фондом Мучеников», которая производит выплаты террористам и членам их семьи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:44
Нетаниягу-Ганцу: сядем за стол, пока не поздно
17:22
Ватикан о поселениях: США подорвут хрупкую стабильность
16:40
Пограничнице, стрелявшей в палестинца, предъявили обвинения  
16:00
Яадут А-Тора: заявление Либермана о харедим – преступление
15:44
США: без эмбарго Иран начнет закупать танки и авиацию
15:30
Либерман: Нетаниягу отдал "Ликуд" в рабство
15:05
ГАРИК КРИЧЕВСКИЙ - Не совсем шансон
14:13
Дело Мани Нафтали: Полиция шантажировала Светлану Городецки
14:04
Рухани о протестах: иранцы победили заговор врага
13:33
Либерман: в отсутствии правительства виноваты обе стороны
13:17
Иран имеет "наибольшую ракетную силу на Ближнем Востоке"
13:05
В Сирии растет напряженность между Россией и Турцией
12:40
Сильнейший пожар в Мевасерет Цион, началась эвакуация  
12:24
Дом, где родился Гитлер превратят в полицейский участок
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus