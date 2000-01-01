20.11 10:32 MIGnews.com

Иран может купить российское и китайское оружие

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Тегеран, скорее всего, будет рассчитывать на приобретение у России и Китая современного оружия, когда в следующем году истекает срок действия эмбарго ООН на поставки оружия этой стране, заявил высокопоставленный представитель военной разведки.Иран, вероятно, будет планировать Россию и Китай для приобретения передовых систем вооружения, таких как танки и истребители, когда в следующем году истечет эмбарго ООН на поставки оружия этой стране, заявил высокопоставленный представитель военной разведки на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.В опубликованном во вторник докладе, в котором обнародована публичная оценка министерством обороны военных возможностей Ирана, разведывательное управление Пентагона выразило обеспокоенность тем, что «современные традиционные возможности» будут доступны Тегерану после истечения срока действия эмбарго ООН в 2020 году, что позволит стране стать « более традиционной военной силой.На брифинге в Пентагоне чиновник заявил: «С окончанием эмбарго мы ожидаем, что они пойдут за [истребителями] - их нынешние военно-воздушные силы устарели - а также основные боевые танки»Резолюция 1929 Совета Безопасности ООН призывает не передавать эти системы вместе с боевыми бронированными машинами, артиллерийскими системами большого калибра, боевыми самолетами, ударными вертолетами, военными кораблями и ракетами. «Учитывая то, что у них сейчас есть на складе, мы видим, что они смотрят на Россию и Китай», - сказал журналистам чиновник, не ссылаясь на частности.