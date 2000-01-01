20.10 21:10 MIGnews.com

Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов

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Курдские лидеры заявили, что истребители президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сбросили боеприпасы, содержащие напалм и белый фосфор, на гражданские цели в пограничном городе Рас-Аль-Айн, что является ключевой целью для турецких войск.«Турецкая агрессия использует все имеющееся оружие против Рас- Аль-Айна», - заявила курдская администрация. «Столкнувшись с очевидным провалом своего плана, Эрдоган прибегает к оружию, запрещенному во всем мире, таким как фосфор и напалм».Обвинения в том, что Турция использовала запрещенное зажигательное оружие против мирных жителей при вторжении в северную Сирию, заслуживают доверия, заявил в субботу один из ведущих аналитиков в области безопасности.Николас Херас, аналитик Центра новой американской безопасности, заявил Arab News: «В настоящее время существует множество достоверных сообщений о том, что Турция использовала боеприпасы с белым фосфором в своей кампании на северо-востоке Сирии, особенно против упрямых защитников города Рас-Аль –Aйн».Нападения на Рас-Аль-Айн расследуются инспекторами ООН по химическому оружию, Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Хьюман Райтс Вотч.ОЗХО заявила, что «еще не определила достоверность этих утверждений», а ее инспекторы следят за ситуацией.Если бы было доказано использование запрещенного зажигательного оружия, это было бы серьезным нарушением обязательства Турции вести войну с заботой о жизни гражданского населения, сказал Херас.