План размежевания палестинцев с Израилем опирается на Египет
После встречи со своим египетским коллегой в Каире 9 октября премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал свой визит в Египет успешным на всех уровнях.
Выступая на встрече с обеими делегациями в Каире, Штайе отметил, что предыдущие встречи были плодотворными, особенно в отношении путей облегчения страданий граждан сектора Газа и укрепления торговли с Египтом. Он добавил, что переговоры способствовали сотрудничеству в области здравоохранения, сельского хозяйства и образования, а также торговли. Он упомянул стратегию своего правительства по выходу из Израиля и поиску поддержки арабов.
В ходе двусторонних встреч египетское и палестинское правительства договорились сформировать рабочие группы для сотрудничества по плану, открывающему новые экономические горизонты, которые позволят Палестинской администрации выйти из состава Израиля.
10 октября министр национальной экономики правительства Рамаллаха Халед аль-Осейли заявил, что достигнута договоренность о содействии торговому обмену и совместным экономическим визитам египетских и палестинских бизнесменов. Осейли сказал Вафа 8 октября, что египетские товары скоро заменят израильские товары на палестинских рынках в рамках стратегии правительства по экономическому уходу из Израиля.
Представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем. сообщил «Аль-Монитор», что в ходе визита были подписаны экономические и сельскохозяйственные соглашения, призванные стимулировать обмен между двумя странами торговлей и опытом, в дополнение к подписанию соглашений в области высшего образования и энергетики. Он отметил, что визит получил исключительную динамику благодаря ключевой роли Египта в предоставлении всевозможной помощи и поддержки палестинскому делу на международных платформах.