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Израильская защита для военных США | Фото:20.10 16:26   MIGnews.com

Израильская защита для военных США

Как сообщают СМИ, недавно израильская оборонная корпорация Рафаэль сделала сенсационное заявление, указав, что она вовремя доставила первую партию системы активной защиты Trophy в армию США.

Trophy, система, которая была впервые развернута израильскими силами обороны в 2011 году и которая перехватила множество угроз, выпущенных по израильской бронетехнике, будет в конечном итоге установлена на борту четырех основных боевых танковых бригад М1 как для армии США, так и для морской пехоты. корпус.

Тот факт, что самые могущественные в мире вооруженные силы выбрали израильскую систему активной защиты для защиты жизни своих танкистов, является историческим.

В Израиле Trophy установлен на борту танков MK3 и MK4 Merkava и на борту усовершенствованного бронетранспортера Namer. Он осуществил много успешных боевых перехватов противоракетных ракет и ракет, в частности, выпущенных террористическими группировками в Газе, без какого-либо вреда для израильского персонала или повреждения платформ. Радар Trophy произведен израильской дочерней компанией Aerospace Industries Elta.

Выбор США является свидетельством на мировой арене их веры в израильские оборонные технологии. Несколько других государств возможно могут быть в очереди на покупку системы, включая потенциальных европейских клиентов, таких как Германия и Польша. Австралия, которая также стремится модернизировать свои сухопутные войска, является еще одним вероятным покупателем, пишет Jewish Press.


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