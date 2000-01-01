20.09 13:40 MIGnews.com

Китай и Россия наложили вето на резолюцию СБ ООН

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Китай и Россия в четверг наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в раздираемой войной сирийской провинции Идлиб после того, как другие участники предупредили, что конфликт может стать худшим гуманитарным кризисом века.Во время переговоров по проекту Россия безуспешно требовала включить исключение для «антитеррористических операций».Ранее в четверг авторы резолюции призвали Россию не накладывать вето на «чисто гуманитарную» меру.Выступая перед заседанием Совета Безопасности ООН по Сирии, послы спонсоров Бельгии, Кувейта и Германии предупредили, что конфликт может стать худшим гуманитарным кризисом века, если боевые действия продолжатся.«Совет не может, не должен этого допустить», - сказали они.В резолюции, которая была поставлена на голосование в Совете Безопасности, говорилось, что «все стороны должны немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать дальнейшего ухудшения и без того катастрофической гуманитарной ситуации в мухафазе Идлиб, которая начнется в полдень 21 сентября 2019 года в Дамаске».В среду Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш присоединился к главе Международного комитета Красного Креста Питеру Мауреру, призвав прекратить воздушные и артиллерийские обстрелы Идлиба, сославшись на разрушительные последствия для гражданского населения.Бельгия, Кувейт и Германия взяли на себя ведущую роль в совете, следя за гуманитарной ситуацией в Сирии, роль, известная на языке ООН как «держатели пенсий».«Как соучредители гуманитарной документации по Сирии в Совете, мы хотели бы призвать все государства-члены проголосовать за нашу резолюцию», - сказали они.«Наш проект резолюции, за который Совет проголосует сегодня, является чисто гуманитарным», - сказали они, отметив, что полмиллиона человек стали перемещенными лицами с момента начала наступления на Идлибе четыре месяца назад.