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Турция готова в ближайшее время начать операцию в Сирии | Фото:20.09 11:53   MIGnews.com

Турция готова в ближайшее время начать операцию в Сирии

Как сообщает Анадолу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать антитеррористическую операцию на востоке Сирии.

«Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно», – сказал турецкий лидер.

«Превратив районы к востоку от Евфрата в зону безопасности, мы сможем разместить там сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы. Речь идет о 2-3 млн человек – в зависимости от размеров указанной зоны», – отметил глава турецкого государства.

Президент Турции заявил также, что Анкара ожидает от европейских стран большей поддержки как по ситуации в Идлибе, так и по районам к востоку от Евфрата. Турция сыта по горло пустыми обещаниями, подчеркнул Эрдоган.

Он напомнил, что число беженцев в Турции достигло 3,6 млн. «Ничего подобного нет ни в одной другой стране мира. Значит, и Запад должен принять миллионы беженцев потому, что если в ближайшее время ситуация в Идлибе не стабилизируется, то Турция не сможет справиться с волной мигрантов. Не стоит забывать, что на северо-западе Сирии насчитывается около 4 млн человек», – отметил турецкий лидер.

«События ближайших месяцев покажут, будет ли сирийский кризис урегулирован мирным путем или проблема усугубится», – сказал президент.


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