Президент Франции претендует на роль миротворца

Президент Франции Эммануэль Макрон направил своего главного дипломатического советника Эммануэля Бонн в Иран на этой неделе в рамках европейских усилий по ослаблению напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.
В среду он провел в Тегеране «встречи на высоком уровне», «чтобы способствовать снижению напряженности в регионе», - пояснили в офисе Макрона.
Президент отказался сообщить, с кем встретился Бонн, добавив лишь, что он покинул Тегеран в среду вечером.
Напряжение между Вашингтоном и Тегераном усилилось в четверг, когда Иран объявил, что сбил американский «шпионский беспилотник», который нарушил воздушное пространство Ирана вблизи Ормузского пролива.
Этот инцидент отражает последнюю эскалацию напряженности после нападений на прошлой неделе на два нефтяных танкера в Ормузском проливе, в которых Соединенные Штаты обвинили Иран. Тегеран отрицал какую-либо причастность.
Напряженность в отношениях между давними противниками, которые не имели никаких отношений после кризиса с заложниками, последовавшего за исламской революцией 1979 года, резко возросла после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом году отказался от ядерного соглашения 2015 года с Ираном и ввел санкции.
Макрон, который едет на саммит G20 в японском городе Осака 28-29 июня, «встретится с основными игроками» в противостоянии, заявил его офис.
Перед этим он 26-27 июня совершит официальный визит в Японию, в ходе которого он проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, который недавно ездил в Иран, чтобы попытаться стать посредником в кризисе.
Абэ встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который категорически отказался вести переговоры с Трампом.
ЕС находится под давлением Тегерана, пытаясь спасти соглашение 2015 года с Ираном, угрожающим нарушить его пределы ядерного обогащения.
Отметим, что во вторник Макрон призвал Тегеран быть «терпеливым и ответственным». Поведение президента Франции в отношении кризиса между США и Ираном отражает стремление Макрона заявить о себе как о лидере способном влиять на мировой порядок. Однако, судя по всему, ему не удастся добиться существенных результатов на пути преодоления этого кризиса.