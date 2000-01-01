20.06 17:38 MIGnews.com

Президент Франции претендует на роль миротворца

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Президент Франции Эммануэль Макрон направил своего главного дипломатического советника Эммануэля Бонн в Иран на этой неделе в рамках европейских усилий по ослаблению напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.В среду он провел в Тегеране «встречи на высоком уровне», «чтобы способствовать снижению напряженности в регионе», - пояснили в офисе Макрона.Президент отказался сообщить, с кем встретился Бонн, добавив лишь, что он покинул Тегеран в среду вечером.Напряжение между Вашингтоном и Тегераном усилилось в четверг, когда Иран объявил, что сбил американский «шпионский беспилотник», который нарушил воздушное пространство Ирана вблизи Ормузского пролива.Этот инцидент отражает последнюю эскалацию напряженности после нападений на прошлой неделе на два нефтяных танкера в Ормузском проливе, в которых Соединенные Штаты обвинили Иран. Тегеран отрицал какую-либо причастность.Напряженность в отношениях между давними противниками, которые не имели никаких отношений после кризиса с заложниками, последовавшего за исламской революцией 1979 года, резко возросла после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом году отказался от ядерного соглашения 2015 года с Ираном и ввел санкции.Макрон, который едет на саммит G20 в японском городе Осака 28-29 июня, «встретится с основными игроками» в противостоянии, заявил его офис.Перед этим он 26-27 июня совершит официальный визит в Японию, в ходе которого он проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, который недавно ездил в Иран, чтобы попытаться стать посредником в кризисе.Абэ встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, который категорически отказался вести переговоры с Трампом.ЕС находится под давлением Тегерана, пытаясь спасти соглашение 2015 года с Ираном, угрожающим нарушить его пределы ядерного обогащения.Отметим, что во вторник Макрон призвал Тегеран быть «терпеливым и ответственным». Поведение президента Франции в отношении кризиса между США и Ираном отражает стремление Макрона заявить о себе как о лидере способном влиять на мировой порядок. Однако, судя по всему, ему не удастся добиться существенных результатов на пути преодоления этого кризиса.