20.05 18:01 MIGnews.com

К чему стремится Абу Мазен

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Согласно материалу, опубликованному в Israel Hayom, лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил во вторник, что прекращает действие всех соглашений с Израилем и США из-за плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу распространить израильские законы на части Иудеи и Самарии под эгидой мирного план Трампа.В речи перед палестинскими лидерами в Рамалле Аббас предупредил, что Израиль должен будет взять на себя ответственность за гражданское палестинское население, в настоящее время превышающее 2 миллиона человек.«Организация освобождения Палестины и Государство Палестина на сегодняшний день освобождаются от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, включая соглашения в области безопасности», - сказал Аббас. По данным официального агентства новостей Вафа.«Израильские оккупационные власти на сегодняшний день должны взять на себя все обязанности и обязательства перед международным сообществом как оккупирующей державой над территорией оккупированного государства Палестина, со всеми его последствиями и последствиями, основанными на международном праве и международном гуманитарном праве», - добавил он.В своем выступлении Аббас заявил, что замечания Нетаниягу в понедельник относительно применения израильского законодательства к поселениям и долине реки Иордан означали, что Израиль «аннулировал» соглашения Осло 1993 года, в соответствии с которыми была учреждена ПА.Что касается роли администрации США, Аббас сказал: «Мы считаем американскую администрацию полностью ответственной за притеснения, постигающие палестинский народ, и считаем ее основным партнером израильского оккупационного правительства во всей его агрессии»В то же время, высокопоставленные чиновники Рамаллы сказали изданию, что, несмотря на серьезность, на данный момент утверждение председателя Палестинской администрации носит в основном декларативный характер.Они сказали, что нынешняя директива из офиса Аббаса сводит к минимуму координацию с Израилем в области безопасности, но это само по себе не ново, поскольку он часто принимает такие постановления. Представители ПА заявили, что заявление, скорее всего, было сделано в пользу нового министра обороны Израиля Бенни Ганца.«Абу Мазен [Аббас] пытается усадить Ганца за стол переговоров. Здесь нет намерения демонтировать Палестинскую администрацию и восстановить контроль Израиля [над Западным берегом]. Это не практичный шаг. Мы также не до конца понимаем смысл его объявления », - сказал один из палестинских чиновников.Диссонансом такому оптимистичному настрою прозвучало заявление Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, который призвал вооружить население оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан.«Западный берег реки Иордан должен быть вооружен также, как сектор Газа. Сила – это единственное, что может уменьшить страдания палестинского народа», - написал Хаменеи на своей странице в Twitter.