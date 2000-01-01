20.05 17:01 MIGnews.com

«Беспощадные» убийства в Иране призвали расследовать

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В среду Международная Амнистия призвала Организацию Объединенных Наций начать расследование убийства протестующих силами безопасности Ирана.Демонстрации вспыхнули по всему Ирану 15 ноября после объявления о шоковом решении поднять цену на бензин до 200 процентов.Они стали жестокими, прежде чем их подавили силы безопасности в условиях почти полного отключения Интернета. Иран еще не объявил официального числа погибших, но неоднократно отклонял то, что, по его словам, является преувеличенными потерями из враждебных западных источников.В своем заявлении «Амнистия» заявила, что у нее есть доказательства того, что во время «беспощадного» разгона силами безопасности Ирана было убито 304 мужчины, женщины и дети.Лондонская правозащитная группа заявила, что 220 из них умерли в течение двух дней, основываясь на результатах своих исследований, включая анализ видео и фотографий.В нем говорилось, что «подавляющее большинство» было убито силами безопасности, чье применение силы было «незаконным», поскольку «не было никаких доказательств того, что люди владели огнестрельным оружием или что они представляли неизбежную угрозу для жизни». «Амнистия», однако, отметила исключение, когда протестующие и силы безопасности вели перестрелку в одном городе.Она призвал Совет по правам человека Организации Объединенных Наций провести расследование ноябрьских репрессий. «Шесть месяцев спустя опустошенные семьи жертв продолжают борьбу за правду и справедливость, сталкиваясь с жестокими преследованиями и запугиванием со стороны властей», - заявил Филип Лютер из «Амнистии».«Преобладающая безнаказанность, предоставленная силам безопасности, позволяет повторению смертоносной силе подавлять инакомыслие», - сказал он.«В отсутствие какой-либо значимой перспективы подотчетности на национальном уровне мы вновь обращаемся к членам Совета ООН по правам человека с призывом провести расследование убийств и определить пути для установления истины, справедливости и возмещения ущерба».«Амнистия» заявляет, что на основании проведенного анализа выяснилось, что силы безопасности убили людей в 37 городах восьми провинций. Это сказало, что это отражало "широко распространенный характер подавления".Больше всего пострадали бедные пригороды вокруг Тегерана - 163 убийства, за которыми следуют населенные меньшинствами провинции Хузестан и Керманшах с 57 и 30 убитыми, соответственно, говорится в сообщении.«Амнистия» заявляет, что располагает достоверной информацией, подтверждающей гибель 304 человек, в том числе 10 женщин и 23 детей. Но это подчеркивало, что реальное число погибших, вероятно, было выше.«Во всех случаях, кроме четырех, жертвы были застрелены иранскими силы безопасности - в том числе сотрудниками КСИР. Военизированные силы Басидж и полиция - стреляли боевыми патронами, часто в голову или в туловище, указывая на то, что они стреляли, чтобы убить,-заявила « Амнистия».