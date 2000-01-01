20.05 11:58 MIGnews.com

ВМС США ужесточает позицию в отношении иранского флота

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Военно-морской флот США предупредил во вторник, что он примет «законные защитные меры» против судов на Ближнем Востоке, которые находятся в пределах 100 метров (ярдов) от его военных кораблей, предлагая конкретные рекомендации после недавней «тесной встречи» с иранскими судами в Персидском заливе.Ранее защитные меры, как правило, включали отвод судна от приближающегося судна, подачу звукового сигнала, стрельбу из факелов и, в конечном счете, стрельбу предупреждающими выстрелами, чтобы заставить судно отойти. Но предложение определенного расстояния является новым для ВМФ.«Наши корабли проводят обычные операции в международных водах, где это разрешено международным законодательством, и не стремятся к конфликту», - сказал Cmdr. Ребекка Ребарич, представительница 5-го флота из Бахрейна. «Однако наши командиры сохраняют за собой право на самооборону, если сочтут это необходимым».Хотя 100 метров могут показаться далеко, это невероятно близко для больших военных кораблей, которым трудно быстро поворачиваться, таких как авианосцы.ВМС США имеют многолетний опыт сближения с иранскиими вооруженными силам и, а именно жесткой, военизированной революционной гвардии-КСИР. Их вооруженные скоростные катера обычно пересекают свои пути при прохождении через Ормузский пролив, узкий устье Аравийского залива, через которое проходит 20% всей нефти.Напряженность в отношениях между Ираном и США была высокой с тех пор, как президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Америку из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами в 2018 году. Прошлым летом произошла серия атак на нефтяные танкеры и другие объекты вокруг Персидского залива. В январе она достигла крещендо: удар американских беспилотников в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и удар иранских баллистических ракет по американским войскам в Ираке в ответ.Ожидалось, что эта напряженность усилится после того, как правительство Ирана преодолело первоначальный хаос, охвативший его ответ на пандемию коронавируса. В апреле США обвинили Иран в проведении «опасных и беспокоящих» маневров вблизи американских военных кораблей в северной части Персидского залива. Иран также подозревался в кратковременном захвате нефтяного танкера под флагом Гонконга непосредственно перед этим.В апреле Трамп предупредил в Твиттере: «Я дал указание военно-морским силам Соединенных Штатов стрелять и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут преследовать наши корабли в море».