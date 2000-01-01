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Сирия: скандал в не святом семействе | Фото:20.05 15:55   MIGnews.com

Сирия: скандал в не святом семействе

Правительство Сирии распорядилось наложить арест на активы, принадлежащие двоюродному брату президента Башара Асада Рами Махлуфу, одному из самых богатых людей Сирии, а также его жене и детям, согласно правительственному документу, рассмотренному агентством Рейтер.

В документе, подписанном 19 мая и подписанном сирийским министром финансов, говорится, что «предупредительный арест» направлен на то, чтобы гарантировать выплату сумм, принадлежащих сирийскому регулирующему органу электросвязи.

Оказавшись в самом сердце окружения Асада, Махлуф поссорился с властями из-за средств, которые, по словам правительства, должны его сотовой компании Syriatel. Беспрецедентная публичная драка выявила редкий раскол в правящей элите.

Махлуф обратился к этому спору в трех необычных онлайн-видеообращениях, в которых он обратился к Асаду с просьбой помочь спасти свою фирму. В своем последнем сообщении, опубликованном в воскресенье, Махлуф сказал, что ему велели уйти с поста главы Syriatel.

Правительство заявляет, что Syriatel должен 134 миллиарда фунтов, около 77 миллионов долларов по текущему обменному курсу на параллельном рынке.

Во вторник Махлуф опубликовал письмо от 18 мая, в котором опровергались утверждения Министерства связи о том, что Syriatel отклонил выплату сумм, которые он должен был выплатить в споре по поводу своей лицензии.

По словам западных чиновников, Махлуф, двоюродный брат Асада по материнской линии, сыграл большую роль в финансировании военных действий Асада в конфликте, который продолжается с 2011 года. Он находится под санкциями США и ЕС.

Помимо телекоммуникаций, его бизнес-империя охватывает недвижимость, строительство и торговлю нефтью.

Сирийские эксперты утверждают, что этот скандал может ознаменовать собой первый крупный разлад за последние десятилетия в семье, которая управляла страной с тех пор, как отец Асада Хафез пришел к власти 50 лет назад.


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