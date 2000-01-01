20.05 12:51 MIGnews.com

Реакция ВОЗ на коронавирус будет расследована

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Государства-члены Всемирной организации здравоохранения во вторник договорились провести независимое расследование реакции на коронавирус этого агентства ООН.Они также согласились добиваться справедливого доступа к любым видам лечения или вакцинам, разработанным против COVID-19, и настоятельно призвали провести международное расследование происхождения нового вируса.Страны, участвующие в ежегодной ассамблее ВОЗ, которая проводится практически впервые, на основе консенсуса приняли резолюцию, призывающую к совместному реагированию на кризис.Резолюция, представленная ЕС, призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке» международного ответа на пандемию.В нем говорится, что расследование должно включать расследование «действий ВОЗ и их сроков, касающихся пандемии COVID-19».Решение было принято после того, как Вашингтон отчитал ВОЗ на ассамблее и продолжил критиковать Китай за его роль в этой вспышке.Президент США Дональд Трамп пригрозил вывести США из ВОЗ, обвинив их в том, что они провоцируют глобальную реакцию на коронавирус и являются «марионеткой Китая». Сделав пример использования малярийного препарата против коронавируса, Трамп отправил Белый дом на борьбу, чтобы защитить свое решение на фоне медицинских опасений, что недоказанное лечение может привести к неправильному использованию лекарств с фатальными побочными эффектами.Заявление Трампа о том, что он принимал препарат гидроксихлорохин, застало многих в его администрации врасплох и вызвало срочную попытку властей оправдать его действия.Во всем мире число случаев заболевания превысило 4,95 миллиона, количество восстановлений составило 1,93 миллиона, а число погибших превысило 323 193.