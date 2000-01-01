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ЕС поддерживает позицию Ирана | Фото:20.03 13:17   MIGnews.com

ЕС поддерживает позицию Ирана

В своем стремлении ограничить иранскую ракетную программу, которая представляет угрозу не меньше иранской ядерной программы, США постепенно перетягивают на свою сторону влиятельных партнеров.

Стало известно, что Германия, Франция и Великобритания с подачи президента США Дональда Трампа, предложили Евросоюзу ввести новые санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой и "вмешательством в Сирии", который обусловил таким образом сохранение СВПД.

Отметим также, что глава МИД Саудовской Аравии назвал неполноценной ядерную договоренность Ирана и "шестерки". Выступая в Вашингтоне, он заявил в беседе с журналистами, что по мнению СА договоренность Ирана с "шестеркой" не является совершенной и имеет недостатки.

В тоже время,глава европейской дипломатии Федерика Могерини утверждает, что СВПД представляет собой международный договор и его невозможно изменить потому что это не двухстороннее соглашение. Надо сказать, что в ее позиции есть доля лукавства, поскольку на самом деле изменение договора - двухстороннего или многостороннего находится в компетенции участников договора, чьи действия по его изменению зависят от волеизъявления сторон.
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