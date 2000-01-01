20.02 14:30 MIGnews.com

Израиль снимает запрет на импорт-экспорт из ПА

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Как сообщает Аль-Монитор, в четверг министерство обороны заявило, что Израиль отменил запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из ПА после того, как Палестинская администрация отменила ограничения на импорт телят от израильских животноводов.В сентябре Палестинская администрация значительно сократила количество телят, импортируемых из Израиля, заявив, что в то время она хотела уменьшить зависимость от израильских производителей.После провала диалога 2 февраля Израиль прекратил экспорт ПА в еврейское государство.В ответ палестинцы запретили импорт израильской продукции, безалкогольных напитков и минеральной воды. Затем Израиль распространил запрет на палестинский экспорт до пограничного пункта Алленби-Бридж с Иорданией, единственного маршрута, через который палестинские товары на «Западном» берегу могут достигать иностранных рынков.Торговая война грозила обостриться, поскольку напряженность на «Западном» берегу возросла после того, как президент США Дональд Трамп обнародовал свой мирный план.Но в четверг министр обороны Израиля Беннетт объявил, что снял все ограничения, наложенные на палестинский экспорт, «после того, как был снят запрет на израильских фермеров», говорится в заявлении министерства.Министерство сельского хозяйства ПА объявило о немедленном ввозе «скота, включая телят», а также «всех продуктов и коммерческих товаров из всех стран мира без препятствий».