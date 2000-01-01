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Новая волна арестов в Саудовской Аравии | Фото:20.02 13:25   MIGnews.com

Новая волна арестов в Саудовской Аравии

Началась новая волна арестов палестинцев, живущих в королевстве, в отношении всех тех, кто подозревается в связях с ХАМАСом сообщило агентство Middle East Eye  во вторник.

Десять палестинцев были арестованы в феврале прошлого года, после чего в апреле была проведена еще более жесткая кампания, в ходе которой были арестованы десятки бизнесменов, ученых и студентов.
Неназванный чиновник ХАМАСа, процитированный в отчете, сказал, что арестованные были в подавляющем большинстве членами ХАМАСа и проживали в Саудовской Аравии в течение десятилетий.

Тем не менее, по словам чиновника, последняя волна нацелена на «всех», подозреваемых в связи с «сопротивлением».

Палестинцы, живущие в королевстве Залива, живут в страхе быть объектом нападений.

Боязнь подвергнуться преследованиям создала «ситуацию крайнего подстрекательства против палестинцев», которая «обострилась» после назначения Мухаммеда бен Салмана наследным принцем, заявил палестинский житель Джидды, который говорил с  MEE  на условиях анонимности.

Изменяющаяся атмосфера в стране привела к тому, что ряд палестинцев покинули страну, боясь неизбежного изгнания, добавил он.

ХАМАС пытался поддерживать сбалансированные отношения с Саудовской Аравией, несмотря на разногласия между их политикой в ​​отношении множества региональных и международных проблем. 
Однако, отношения ухудшились после прихода к власти бин Салмана, который предпринял беспрецедентные шаги по нормализации отношений с Израилем , существование которого ХАМАС отказывается признать.


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