Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран подтвердил «секретную встречу» сенатором –демократом | Фото:20.02 12:51   MIGnews.com

Иран подтвердил «секретную встречу» с сенатором–демократом

Иранский  МИД во вторник подтвердил , что  Мохаммад Джавад Зариф встретился с американским сенатором - демократом Крис Мерфи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Зариф "неоднократно" давал понять, что намерен принять предложения о переговорах от членов конгресса США , заявил в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави .

Эти встречи, по его словам, дали  Исламской Республике  возможность высказать свою «позицию и взгляды на реалии региона».

Сенатор Мерфи разозлил американских консерваторов, когда он опубликовал подробности секретных обсуждений, которые состоялись в субботу, на интернет-издательской платформе Medium .
Мерфи поднял спорные вопросы с Зарифом на встрече, которая, согласно его посту, включала вопрос о поддерживаемых Ираном силах в Ираке, войне в Йемене и американских заключенных, которые содержатся в Иране.

Мерфи сказал, что встреча была «важной», потому что «опасно не разговаривать с врагами».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:43
Сириец научил дочь смеяться во время взрыва бомб
13:30
Визит Си Цзиньпина в Японию могут отложить
13:25
Новая волна арестов в Саудовской Аравии
13:20
 Амнон Абрамович: Ганца даже не допросят
13:11
Израильтяне с "лайнера коронавируса" покинули судно
12:48
Путь к премьерству проходит через лояльность ортодоксов
12:38
Против сотрудника Haaretz начато уголовное расследование
12:07
Стрип-клуб закрыли, стриптизершу увезли в тюрьму №4
12:00
Израильтяне по всему миру отдали голоса - явка снизилась
11:37
Верховный суд утвердил снос домов убийц Рины Шнерб
11:32
Стрельба в Ханау: стрелок исповедовал ультраправые взгляды
11:13
Ганц: у Нетаниягу будут дебаты в суде
11:11
ХАМАС угрожает интенсивным ракетным обстрелом Тель-Авива
11:08
Резервист изнасиловал женщину-офицера ЦАХАЛа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus