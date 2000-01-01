20.02 12:51 MIGnews.com

Иран подтвердил «секретную встречу» с сенатором–демократом

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Иранский МИД во вторник подтвердил , что Мохаммад Джавад Зариф встретился с американским сенатором - демократом Крис Мерфи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Зариф "неоднократно" давал понять, что намерен принять предложения о переговорах от членов конгресса США , заявил в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави .Эти встречи, по его словам, дали Исламской Республике возможность высказать свою «позицию и взгляды на реалии региона».Сенатор Мерфи разозлил американских консерваторов, когда он опубликовал подробности секретных обсуждений, которые состоялись в субботу, на интернет-издательской платформе Medium .Мерфи поднял спорные вопросы с Зарифом на встрече, которая, согласно его посту, включала вопрос о поддерживаемых Ираном силах в Ираке, войне в Йемене и американских заключенных, которые содержатся в Иране.Мерфи сказал, что встреча была «важной», потому что «опасно не разговаривать с врагами».