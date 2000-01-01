Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Стратегическая коалиция с Россией | Фото: Thinkstock20.02 12:30   MIGnews.com

Стратегическая коалиция с Россией

Спикер исламского меджлиса Ирана Али Лариджани в эксклюзивном интервью ливанскому телеканалу "аль-Майядин" заявил, что его страна движется к формированию стратегической коалиции с Россией в регионе.

Лариджани, обозначив также отсутствие серьезных тактических и стратегических разногласий между Ираном и Россией, заявил, что позиции обеих стран сходятся по Сирии, в частности по борьбе с терроризмом и будущему этой страны.

Он предупредил, что, "если Вашингтон серьезно выступает за отмену ядерного соглашения (СВПД), то Тегеран может восстановить свою ядерную программу в полном объеме".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:17
Разведка США убедилась в отсутствии связей Трампа с Россией
13:09
Гибралтар задержал суперяхту российского миллиардера
12:55
В США прошли митинги в поддержку мусульман
12:10
Израиль подвергся ракетному обстрелу с Синая
12:07
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама бежали в Дубай
11:37
Барак: "Фиаско Нетаниягу раскрыто!"
11:22
Прокурор Черногории обвинил РФ в попытке госпереворота
11:16
В Киеве отпущены задержанные в ходе столкновения на митинге
10:35
Начался визит Биньямина Нетаниягу в Сингапур
10:34
Так ликвидировали брата лидера Северной Кореи  
10:24
Представители КНДР могут поехать в США на переговоры
10:19
Сообщения о ракетном обстреле в районе Керем-Шалом
10:04
Иран: Израилю, Саудам и США следует проявить осторожность
09:55
Британия готовится к самому жаркому 20 февраля за 160 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus