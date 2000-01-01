20.02 12:30 MIGnews.com

Стратегическая коалиция с Россией

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Спикер исламского меджлиса Ирана Али Лариджани в эксклюзивном интервью ливанскому телеканалу "аль-Майядин" заявил, что его страна движется к формированию стратегической коалиции с Россией в регионе.Лариджани, обозначив также отсутствие серьезных тактических и стратегических разногласий между Ираном и Россией, заявил, что позиции обеих стран сходятся по Сирии, в частности по борьбе с терроризмом и будущему этой страны.Он предупредил, что, "если Вашингтон серьезно выступает за отмену ядерного соглашения (СВПД), то Тегеран может восстановить свою ядерную программу в полном объеме".