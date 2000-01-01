20.01 19:11 MIGnews.com

Анкара отправила в Ливию военных советников

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Турция еще не отправляла войска в Ливию, заявил в понедельник президент Тайип Эрдоган, добавив, что до настоящего времени Анкара размещала только военных советников и инструкторов.На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция начала отправлять войска в Триполи. Ранее он также говорил, что Анкара развернет там войска.Выступая перед журналистами на обратном пути с саммита в Ливии в Берлине, Эрдоган сказал, что усилия Турции на саммите заложили основу для прекращения огня между враждующими сторонами.Он добавил, что присутствие Турции в североафриканской стране усилило надежды на мир.