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Анкара отправила в Ливию военных советников | Фото:20.01 19:11   MIGnews.com

Анкара отправила в Ливию военных советников

Турция еще не отправляла войска в Ливию, заявил в понедельник президент Тайип Эрдоган, добавив, что до настоящего времени Анкара размещала только военных советников и инструкторов.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция начала отправлять войска в Триполи. Ранее он также говорил, что Анкара развернет там войска.

Выступая перед журналистами на обратном пути с саммита в Ливии в Берлине, Эрдоган сказал, что усилия Турции на саммите заложили основу для прекращения огня между враждующими сторонами.

Он добавил, что присутствие Турции в североафриканской стране усилило надежды на мир.


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