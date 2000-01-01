20.01 18:08 MIGnews.com

Новый торговый канал Ирана

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Торговый канал, нацеленный на облегчение экспорта продуктов питания и лекарств в Иран после неспособности Европы запустить INSTEX, будет одной из тем обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе на этой неделе.Швейцарский секретариат по экономическим вопросам подтвердил, что SHTA (Швейцарское гуманитарное торговое соглашение) станет предметом «двусторонних переговоров на высоком уровне» в ВЭФ, сообщает Swissinfo в воскресенье.Ожидается, что ВЭФ, который будет проходить с 21 по 24 января на швейцарском горном курорте, привлечет около 500 известных деловых и политических деятелей и других лидеров общества.Предлагаемый швейцарский канал может даже опередить Инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX), давно назревший механизм, который E3 (Франция, Великобритания и Германия) намеревался запустить, чтобы облегчить торговлю с Тегераном, несмотря на санкции США.Запуск INSTEX явился небольшой частью обязательства Европы компенсировать выход США из ядерного соглашения 2015 года с Тегераном, известного как Объединенный комплексный план действий (JCPOA), который должен был отменить антииранские санкции в обмен на определенные ограничения в мирной ядерной программе страны.