20.01 11:44 MIGnews.com

Из РФ с миром: шпионы Турции и Сирии встретились в Москве

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Московская встреча между руководителями турецкой и сирийской разведки может предположить, что процесс нормализации наконец начался между Анкарой и Дамаском.Когда на прошлой неделе глава разведывательной службы Турции, а также министры обороны и иностранных дел посетили Москву, главным вопросом их повестки дня был конфликт в Ливии. При российском посредничестве руководители турецкой и сирийской разведок встретились лицом к лицу в ходе первой турецко-сирийской встречи на высоком уровне с 2011 года, когда тогдашний министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу встретился с президентом Башаром Асадом в Дамаске. После почти девяти лет вражды встреча 13 января является предвестником процесса нормализации отношений между двумя соседями?Начнем с того, что Дамаск хотел, чтобы мир знал, что встреча произошла. Сирийское, официальное новостное агентство SANA, опубликовала новости на английском и турецком языках.Турецкая версия гласила: «Сирийская сторона в лице генерал-майора Али Мамлука, главы Бюро национальной безопасности, призвала турецкую сторону в лице Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации, выполнить свои обязательства по 17 сентября 2018 года Сочинское [соглашение] по Идлибу, особенно в отношении очистки региона от террористов и тяжелого вооружения и открытия автомагистралей Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама».Есть слухи, что сирийская сторона обратилась с просьбой о поддержке, чтобы заставить контролируемые Турцией вооруженные повстанческие группировки вокруг Идлиба присоединиться к силам Асада.Источники в Анкаре сообщили «Аль-Монитор», что встреча состоялась после того, как президент России Владимир Путин предложил поднять контакты на низком уровне между Турцией и Сирией на более высокий уровень на встрече 8 января с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.Согласно информации, полученной «Аль-Монитором», сирийская сторона призвала Анкару наметить график вывода турецких войск из Сирии - сначала с аванпостов де-эскалации в Идлибе, начиная с тех, которые находятся на юге провинции, а затем с Африн и треугольник между Джараблусом, аль-Раем и аль-Бабом и, наконец, из северо-восточной Сирии.