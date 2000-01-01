19.12 13:03 MIGnews.com

Иран требует от Южной Кореи $6 млрд за нефть

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Иран потребовал от Южной Кореи 6 миллиардов долларов за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет, говорится в сообщении южнокорейской ежедневной газеты со ссылкой на неназванных правительственных чиновников.Согласно Bloomberg, в недавнем отчете также говорится, что южнокорейская сторона депонировала средства в двух южнокорейских банках, но не передала их Ирану из-за санкций США.Южная Корея была одним из восьми крупных иранских импортеров нефти, которым в течение нескольких месяцев предоставлялся отказ от санкций, чтобы иметь возможность свернуть свои закупки товара и найти альтернативных поставщиков. В отличие от Китая, Корея быстро выполнила санкции и приостановила все закупки иранской нефти раньше срока отмены.Тем временем это увеличило импорт американской сырой нефти. Согласно последним данным об импорте, американский экспорт нефти в Южную Корею увеличился более чем на 80 процентов в годовом исчислении, до 1,56 миллиона тонн в ноябре, согласно отчету Reuters. Это равно примерно 380 000 баррелей в сутки. Это сделало Соединенные Штаты Южной Кореей крупнейшим поставщиком нефти после Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака.Теперь Южная Корея заявляет, что предпримет шаги по переводу своих взносов в Тегеран в полном сотрудничестве с Соединенными Штатами.Финансовые сделки между Сеулом и Тегераном по поставкам продовольствия и предметов медицинского назначения стали практически невозможными после того, как в сентябре Вашингтон ужесточил санкции против Центрального банка Ирана (ЦБИ), требуя от третьих стран предоставлять информацию о торговле с ближневосточной нацией.У иранского центрального банка есть won-based счета в Woori Bank и Промышленном банке Кореи в Сеуле для оплаты не только импорта нефти, но и продуктов, которые не подлежат санкциям.