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Десять тысяч боевиков ИГ готовы вновь взяться за оружие | Фото:19.12 12:16   MIGnews.com

Десять тысяч боевиков ИГ готовы вновь взяться за оружие

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан опасается, что джихадисты, которые сейчас находятся в тюрьмах, готовы вновь взяться за оружие. Об этом он заявил в воскресенье, 15 декабря, в эфире радиостанции France Inter. «„Исламское государство“ не мертво», — подчеркнул глава дипломатического ведомства в интервью.

По словам Жан-Ива Ле Дриана, риски, связанные с «Исламским государством», остаются «недооцененными». «ИГ потерпело поражение, но все еще представляет угрозу», — заявил министр иностранных дел.
Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что в Европе часто говорят только об иностранцах, которые приехали воевать на стороне «Исламского государства» в Сирию. «Среди бойцов, которые находятся в тюрьмах, есть французы, бельгийцы, марокканцы. Но в основном это граждане Сирии и Ирака, и они готовы продолжить битву. ИГ все еще подпольно существует в Ираке», — отметил глава французской дипломатии.

Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что часть сторонников «Исламского государства», которые совершили теракты во Франции, были гражданами других стран. «Именно поэтому меня волнуют десять тысяч джихадистов, и не только меня», — рассказал Ле Дриан.

Отметим, что в интервью France Inter министр иностранных дел вновь подтвердил официальную позицию Парижа, согласно которой джихадисты из Франции, которые совершили преступления в Ираке и Сирии, должны предстать перед судом в этих странах. Такая политика Франции вызвала недовольство среди правозащитников: в Багдаде 11 французов, обвиненных в терроризме, приговорили к смертной казни.


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