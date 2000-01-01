19.12 11:13 MIGnews.com

Перспективы присутствия США в Сирии не будет

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В интервью телеканалу «Феникс» президент Асад заявил , что сейчас именно Америка ворует сирийскую нефть и продает ее Турции, которая является соучастником всех террористических групп в краже и продаже нефти. «Турецкий режим играет прямую роль в продаже нефти, ранее с Джабхат ан-Нусра, позже с ИГИЛ и сегодня с американцами».Он подчеркнул, что не будет никаких перспектив для американского присутствия, заявив, что, если они останутся, будет народное сопротивление, и они заплатят цену. В конечном итоге американцы уйдут.Асад ответил также на вопрос о том, сколько сейчас осталось американских войск на сирийских территориях.По его мнению, самое смешное в американской политике - это то, что они объявляют число от тысячи до сотен. Когда они говорят тысячи: это должно заставить про-военное лобби - особенно оружейные компании - радоваться тому, что они находятся в состоянии войны. Когда они говорят сотни: они обращаются к людям, которые выступают против войны, говоря, что их всего «несколько сотен».На самом деле, обе цифры неверны по простой причине; даже если эти цифры были правильными, они основаны на количестве американских солдат, а не на количестве людей, сражающихся вместе с американской армией. В своих войнах американский режим в значительной степени опирается на частные фирмы, такие как Blackwater в Ираке и другие.Таким образом, даже если у них было несколько сотен американских солдат в Сирии, у них все еще есть тысячи - возможно, десятки тысяч, гражданских лиц, работающих на такие компании и воюющих в Сирии. Вот почему трудно узнать реальное число, но оно определенно исчисляется тысячами,